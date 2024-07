L'OCDE annonce la création du Programme International pour l'Action sur le Climat (PIAC)

19/04/2021 - L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a le plaisir d'annoncer la création du Programme International pour l'Action sur le Climat (PIAC), dirigé par la France.





L'objectif du PIAC est d'offrir aux pays participants un nouvel instrument de pilotage, complémentaire et cohérent avec la CCNUCC et l'Accord de Paris, pour poursuivre les progrès vers l'objectif de transition vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles et une économie plus résiliente d'ici le milieu du siècle, grâce à une évaluation précise de leur action et au partage des bonnes pratiques et des résultats.





Le PIAC s'appuierait sur les méthodes de travail éprouvées de l'OCDE pour élaborer des analyses fondées sur des données factuelles, en s'appuyant sur les données et les indicateurs existants, les outils d'action, les conseils et les orientations élaborés par la famille OCDE, notamment l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le Forum international des transports (FIT) et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN).





Le programme PIAC reposera sur quatre piliers :





Un Moniteur annuel de l'action pour le climat , s'appuyant sur un ensemble d'indicateurs liés au climat convenus d'un commun accord, qui fournira un condensé des progrès réalisés par les pays pour atteindre leurs objectifs en matière de politique climatique, l'alignement sur les objectifs de l'Accord de Paris et des exemples de bonnes pratiques.





Un tableau de bord d'indicateurs liés au climat . Un petit nombre d'indicateurs sera utilisé pour évaluer les efforts et les performances des pays et un ensemble plus large d'indicateurs viendra compléter l'analyse. Cela permettra une évaluation adaptée des progrès des pays par rapport aux objectifs nationaux et internationaux en temps voulu.





Des notes par pays concises contenant des conseils politiques ciblés, fondés sur la série d'indicateurs liés au climat. Les notes par pays tiendront compte de la structure économique des pays et de facteurs sociaux et géographiques spécifiques.





contenant des conseils politiques ciblés, fondés sur la série d'indicateurs liés au climat. Les notes par pays tiendront compte de la structure économique des pays et de facteurs sociaux et géographiques spécifiques. Une plateforme interactive pour le dialogue et l'apprentissage mutuel entre les pays. Cette plateforme permettra aux pays de discuter en ligne sur un site communautaire dédié.

L'initiative PIAC se veut plus large que l'adhésion à l'OCDE. Elle sera ouverte aux Partenaires clés de l'OCDE, aux six membres potentiels de l'OCDE et aux pays du G20. Le PIAC sera financé par des contributions volontaires.





Le PIAC sera lancé par les ministres dans le cadre de la réunion du Conseil des ministres de l'OCDE de 2021, les 31 mai et 1er juin.





Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.