Mme Silvia da Rin Pagnetto est la directrice du Secrétariat du Conseil et du Comité exécutif (SGE/CES) depuis le 1er octobre 2020.

Elle a rejoint l'OCDE en 2018 en tant que conseillère du Secrétaire général, et a été nommée cheffe de l'unité de gestion au sein du Bureau du Secrétaire général (OSG) en août 2019. À ces postes, elle a soutenu le chef de cabinet et le Sherpa de l'OCDE, ainsi que le chef de cabinet adjoint, dans la coordination de l'agenda du Secrétaire général. Elle a également fourni des conseils sur des portefeuilles spécifiques, notamment les relations avec l'Amérique latine, le pôle de développement et la préparation de documents stratégiques, de notes d'information et de discours.

Dans ses fonctions actuelles, Mme da Rin Pagnetto conseille et soutient les membres et le Secrétaire général sur les aspects opérationnels du Conseil, du Comité exécutif et des réunions connexes, y compris la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres (RCM) et le Groupe de Stratégie Globale (GSG), et travaille en étroite collaboration avec le président et le bureau de ces organes. Elle travaille également en liaison avec la direction juridique et d'autres équipes soutenant les comités permanents de l'OCDE afin d'assurer l'organisation en temps voulu des réunions du Conseil et du Comité exécutif. En tant que directrice, elle entretient des relations étroites avec les délégations permanentes et les soutient dans leurs exigences et besoins divers.