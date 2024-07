Mary Beth Goodman a pris ses fonctions le 4 avril 2024. Elle apporte une grande expertise et une expérience des postes de direction en matière de développement économique, d’échanges, de lutte contre la corruption et de gouvernance démocratique dans le monde.



En tant que Secrétaire générale adjointe, Mary Beth a la responsabilité des portefeuilles de l’environnement, de la gouvernance publique et du développement au sein de l’OCDE. Elle sera notamment en charge des thématiques de développement durable, du financement de la lutte contre le changement climatique et de la lutte contre la corruption.



De 2021 à 2023, elle a été Coordinatrice des États-Unis pour la réponse mondiale au COVID et la sécurité sanitaire, après avoir occupé les postes d’Assistante spéciale du Président Barack Obama et de Directrice principale chargée du développement et de la démocratie au sein du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.



Mary Beth a également joué un rôle de premier plan au sein de la société civile, en cofondant une organisation qui a pour mission d’enquêter sur les liens entre corruption, cleptocratie et atteintes aux droits humains en Afrique. Précédemment, elle avait accompli une brillante carrière au sein du Service extérieur des États-Unis, où elle avait occupé des postes diplomatiques au Pakistan, au Mali et à Washington, D.C.



Avant sa carrière diplomatique, Mary Beth a pratiqué le droit commercial international, participant aux négociations d’accords de libre-échange et prodiguant des conseils en matière de conformité avec les règles commerciales.



Ressortissante des États-Unis, Mary Beth est titulaire d’un master en droit international et comparatif du Law Center de l’université de Georgetown, d’un diplôme de la faculté de droit de Chicago-Kent, et d’une licence de l’université James Madison. Elle est membre du Conseil des relations extérieures (Council on Foreign Relations) et du Projet Truman pour la sécurité nationale (Truman National Security Project).