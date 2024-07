M. Andreas Schaal est le Directeur des relations mondiales et de la coopération de l’OCDE ainsi que sherpa de l’OCDE auprès du G7, du G20 et de l’APEC. Dans ces fonctions, il soutient et coordonne les contributions de l’OCDE à la gouvernance mondiale sous la direction de Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE. En étroite coordination avec les membres de l’OCDE et le Comité des relations extérieures de l’OCDE, lui et son équipe mettent en œuvre le Stratégie de relations mondiales, en s’engageant avec plus de 100 pays partenaires dans le monde entier au niveau ministériel et en établissant des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale en renforçant l’adhésion aux Normes et politiques de l’OCDE.