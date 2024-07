Madame Josée Touchette est directrice exécutive, responsable des finances et du budget, de la gestion des ressources humaines, de la technologie et de l’information, de la gestion du risque, de la sécurité, des infrastructures ainsi que des services qui en découlent, poste qu’elle occupe depuis 2017.



Au sein de l'environnement dynamique et complexe de l'OCDE, Josée est responsable d’aider le Secrétaire-général à faciliter l’accord sur les budgets bi-annuels, de recruter et de développer des talents de classe mondiale issus des pays membres. Elle est également responsable du développement et de la mise en œuvre des stratégies de sécurité, de technologie et d’infrastructure, pour répondre aux défis que représentent le terrorisme, la cyber-sécurité, la pandémie COVID-19 et la crise de l’énergie. De plus, elle sert l’OCDE par la préparation aux nouveaux modes de travail et la promotion de la transparence, en améliorant la fonction d’information de gestion. Elle conduit aussi des chantiers de réforme majeurs, y compris la réforme du principal régime de pensions de l’OCDE et la réforme du cadre d’emploi.

Sa carrière antérieure dans la Fonction publique du Canada s’est échelonnée sur plus de trente ans, dont quatorze comme sous-ministre adjointe au sein de cinq ministères et organismes, où elle a dirigé d’importantes transformations dans les domaines suivants :

la programmation des partenaires canadiens en développement international dans plus de 100 pays (à l’Agence canadienne de développement international) ;

les services corporatifs du ministère de la Justice (á l’époque constitué de 3 000 employé.e.s avec un budget de 1 G$) ;

la communication et les affaires publiques pendant la guerre en Afghanistan (Défense nationale) ;

le développement et l’adoption de six projets de loi aux Affaires autochtones et du Nord ; et

la direction de l’exploitation à titre de Chef des opérations à l’Office national de l’énergie (maintenant Régie de l’énergie du Canada) à Calgary.

Membre du Barreau du Québec depuis 1988, Josée a exercé dans les domaines du droit de la concurrence, du droit international et du droit autochtone. Elle est titulaire d’un MBA de la Queen’s University et est comptable en management accréditée (CMA/CPA Ontario).