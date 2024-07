Mark Pearson

Avant 2014, Mark était chef de la division Santé, où il aidait les pays à améliorer leurs systèmes de santé en fournissant des données comparables au niveau international, des analyses de pointe et des recommandations politiques adaptées sur un large éventail de politiques de santé. Les principaux travaux menés actuellement par la division portent sur l'économie de la prévention de l'obésité, les comparaisons des prix des biens et services de santé, l'évaluation des politiques de soins de longue durée, les évolutions des dépenses de santé, l'extension de la couverture médicale, la coordination des soins, le paiement à la performance, l'utilisation des données probantes dans les soins de santé, la migration du personnel de santé, les indicateurs de qualité des soins de santé, la mesure des résultats, des produits et des intrants des soins de santé, ainsi que la santé et les TIC. Parmi les principales publications issues des travaux qu'il a dirigés, citons Panorama de la santé de l'OCDE et Obtenir un meilleur rapport qualité-prix dans les soins de santé , ainsi que L'obésité et l'économie de la prévention : Objectif santé .

Mark a été entendu par le Sénat américain sur la réforme de la santé lors de leurs récentes délibérations. Avant cela, il a dirigé pendant de nombreuses années les travaux sur les politiques sociales à l'OCDE, conseillant les gouvernements sur la meilleure façon d'intégrer les transferts de revenus aux services sociaux et aux services de l'emploi. Mark a écrit un certain nombre d'ouvrages pour l'OCDE, dont Croissance et inégalités ; Pour un monde solidaire ; une série d'études sur les politiques d'assistance sociale (Combattre l'exclusion ), et sur les politiques familiales (Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille ). Il est à l'origine du renouvellement du programme d'indicateurs sociaux de l'OCDE (Panorama de la société) et il a conçu des cadres pour le suivi international des politiques de prestations (Prestations et salaires) et des pensions (Panorama des pensions). Il a lancé une initiative transversale sur les statistiques et les politiques de genre au sein de l'OCDE. Il a écrit un certain nombre d'autres ouvrages sur les politiques fiscales, les politiques environnementales et l'éducation et le travail, ainsi que des articles de revues sur tous ces sujets ainsi que sur les politiques en matière d'invalidité, la relation entre l'inégalité et la croissance, les projections des dépenses de santé et des dépenses sociales et les interactions entre les systèmes d'imposition et d'indemnisation.

Avant de s'installer à Paris, il était employé par l'Institute for Fiscal Studies à Londres et a été consultant pour la Banque mondiale, le FMI et la Commission européenne.