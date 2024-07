Tribunal Administratif de l'OCDE

Les seules personnes que le greffe informe d’une nouvelle requête sont le Secrétaire général et cinq de ses proches collaborateurs (dont le directeur des affaires juridiques, qui représente également le Secrétaire général lors de l’instance). Veuillez toutefois noter que la plupart des séances sont publiques et que les jugements sont communiqués par le greffe à toute personne qui en fait la demande. Il est donc plus que probable que vos collègues et supérieurs apprennent tôt ou tard que vous avez engagé une procédure. Bien sûr, le tribunal peut décider qu’un jugement ne sera communiqué qu’une fois que le nom du requérant ou de toute personne qui y figure aura été effacé.