Vers une coopération fiscale globale

Ce rapport aux Ministres expose les résultats obtenus à ce jour à la suite des travaux du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Il comprend en particulier : a)une identification des régimes fiscaux préférentiels potentiellement dommageables dans les pays Membres selon les critères figurant dans le rapport de 1998 ; b)une identification des juridictions répondant aux critères définis dans le rapport de 1998 pour la détermination des paradis fiscaux ; et c) un point sur l’état d’avancement des travaux effectués avec les économies non membres et des propositions en vue de poursuivre ces travaux.