Usages bénéfiques et production des isotopes

Les isotopes radioactifs et stables sont utilisés à travers le monde dans de nombreux secteurs, notamment en médecine, dans l'industrie, l'agriculture et la recherche. Les isotopes sont irremplaçables dans bon nombre de leurs applications et s'avèrent généralement plus efficaces et moins chers que d'autres techniques ou procédés.

Cette publication est la première étude internationale sur les usages bénéfiques et la production d'isotopes. Elle donne une vue d'ensemble de leurs principaux usages ainsi que des informations détaillées sur les installations qui les produisent à travers le monde. Les tendances de l'offre et de la demande d'isotopes sont analysées. Enfin, les conclusions et recommandations qui sont faites signalent aux organismes gouvernementaux les questions clés qu'il leur faut examiner.

Cette publication sera utile aux décideurs des agences gouvernementales impliquées dans la production et l'utilisation des isotopes ainsi qu'aux chercheurs et aux experts travaillant dans ce domaine.