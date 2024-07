La santé est aujourd'hui l'un des secteurs d'activité les plus importants dans les pays de l'OCDE : elle représente en moyenne 8 % du produit intérieur brut. Ce manuel du Système de comptes de la santé (version 1.0) fournit une série de comptes exhaustifs, cohérents et souples pour répondre aux besoins des analystes et des décideurs. Ces comptes constituent un cadre commun de nature à améliorer la comparabilité des données dans le temps et l'espace, et proposent des rapprochements avec des indicateurs non monétaires. Ce manuel définit un cadre théorique pour la notification de statistiques comparables avec d'autres statistiques économiques et sociales et propose une nouvelle Classification internationale pour les comptes de la santé (International Classification for Health Accounts – ICHA) qui s'articule autour de trois axes : les fonctions de soins de santé, les prestataires de services de santé et les sources de financement. Une fois adopté par de nombreux pays de l'OCDE, ce système permettra de comparer des chiffres de dépenses de santé cohérents et fiables.