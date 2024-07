La publication Statistiques structurelles et démographiques des entreprises 2006 l'OCDE (SDBS) fournit une information riche (entre autres : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, production, excédent brut d'exploitation, emploi, coût de la main-d'œuvre, l'investissement), ventilée par secteur d’activité et par classe de taille d'emploi des entreprises. Les deux nouveautés importantes de cette publication sont la dimension de classe de taille d’emploi des entreprises et les données sur la démographie des entreprises (taux de création, de défaillance et de survie).



La publication Statistiques structurelles et démographiques des entreprises, édition 2006 de l'OCDE, qui remplace la précédente publication Statistiques des structures de l'industrie et des services contient seulement un extrait des informations disponibles dans la base de données SDBS, qui contient plus de variables et couvre tous les secteurs de la classification CITI révision 3. La base de données complète est accessible via www.OECD-iLibrary.org, Le guide de l'utilisateur inclus dans cette publication explique comment la base de données peut être employée et comparée à d'autres ensembles de données tels que les comptes nationaux.