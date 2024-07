Stratégies de réduction des gaz à effet de serre émanant du transport routier

80 % des émissions de CO2 dues au transport proviennent du transport routier, ce qui correspond à plus de 20 % des émissions globales.

Quelles mesures et stratégies ont déjà été adoptées par les pays de l’OCDE pour stabiliser ou réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport routier ? Quels cadres sont utilisés pour évaluer l’impact et l’efficacité de ces mesures et stratégies ? Sont-ils adaptés ?

Sur la base des prévisions d’une croissance continue de la motorisation et des distances parcourues, quelles sont les tendances à attendre en termes d’émissions de CO2 et quelles en seront les conséquences pour la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto ? Quels sont les modèles disponibles pour prévoir le niveau des émissions de CO2 ? Comment sont-ils utilisés ?

A partir de nombreux cas pratiques et pragmatiques, ce rapport, préparé par un groupe de travail de l’OCDE, fournit des éléments de réponse à ces questions importantes.