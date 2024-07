Statistiques mensuelles du commerce international, Volume 2012 Numéro 10

Cette source fiable et à jour de statistiques sur le commerce international des pays de l’OCDE dresse un tableau précis des tendances les plus récentes des structures d’échange des pays membres avec le reste du monde. Les données sont ventilées par grands groupes économiques, par pays et par régions, et comprennent des séries corrigées des variations saisonnières ainsi que des indices. Les séries présentées couvrent les huit derniers mois, les quatre derniers trimestres et les deux dernières années.

Les données de cette publication sont également disponibles via www.oecd-ilibrary.org sous le titre Statistiques mensuelles du commerce international (http://dx.doi.org/10.1787/msit-data-fr).