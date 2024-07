Soutenir la transformation numérique des administrations fiscales des pays en développement

Ce rapport a été produit par le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE en collaboration avec le Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF). L’objectif principal du rapport est de partager des informations qui aideront les administrations fiscales des pays en développement à envisager la numérisation, de faciliter le dialogue entre les agents du fisc sur les questions d’administration fiscale et d’identifier les opportunités d’amélioration des systèmes TIC de l’administration fiscale. Le rapport examine les éléments communs des parcours de numérisation réussis et les avantages qu’ils procurent. Il ne s’agit pas d’un guide pratique, car les circonstances individuelles de chaque administration devraient dicter les solutions et les approches les plus appropriées. Au lieu de cela, il utilise des informations et des exemples fournis par les administrations fiscales pour mettre en évidence les facteurs de réussite importants, les innovations récentes, les exemples de bonnes pratiques et les principaux enseignements.