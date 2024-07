La revue de l’OCDE sur le droit et la politique de la concurrence, publiée tous les trois mois, est basée sur les travaux du Comité de l’OCDE sur la concurrence. Elle offre un aperçu des réflexions des responsables de l’application de la politique de la concurrence, tout en mettant l’accent sur l’aspect pratique du droit et de la politique en la matière. Ce numéro inclut des articles sur le droit et la politique de la concurrence en Allemagne et sur les remèdes en cas de fusion.