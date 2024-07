Revue de l'OCDE sur le droit et la politique de la concurrence

Table des matières



Réglementation et concurrence dans le secteur audiovisuel dans une perspective de convergence

Synthèse, Note de référence Darryl Biggar, Aide-mémoire de la discussion, Contributions par pays



Examen du droit et de la politique de la concurrence en Corée Michael Wise



Évolution du droit et de la politique de la concurrence au Brésil John W. Clark