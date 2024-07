Revue de l'OCDE sur le droit et la politique de la concurrence

Table des matières

Conférence sur les politiques des échanges et de la concurrence : comment aller de l’avant ? 7 Synthèse 8 Note de discussion 26

Examen du droit et de la politique de la concurrence au mexique 47 Michael Wise

Passation des marchés publics 99 Synthèse 100 Note de référence 104 Darryl Biggar Aide-mémoire de la discussion 126 Contributions par pays 141

Concept des installations essentielles 143 Note de référence 144 Sally Van Siclen Aide-mémoire de la discussion 163 Contributions par pays 180

Abus de position dominante et monopolisation 181 Note de référence 182 Sally Van Siclen Aide-mémoire de la discussion 198 Contributions par pays 226