Réduction des coûts en capital des centrales nucléaires

La compétitivité des centrales nucléaires dépend dans une large mesure de leurs coûts en capital qui représentent environ 60 pour cent des coûts totaux de la prodution d’électricité nucléaire. Il est donc essentiel d’inventorier et d’analyser les moyens de réduire les coûts en capital des centrales nucléaires pour renforcer la viabilité économique de l’option nucléaire.

Ce rapport s’appuie sur des informations et des données sur les coûts qui ont été fournies par des experts des pays Membres de l’AEN. Il examine différentes méthodes permettant de réduire les coûts en capital des centrales nucléaires. Cet ouvrage présente des éléments d'information utiles aux décideurs de l'industrie nucléaire et des gouvernements dans l'élaboration de leurs politiques.