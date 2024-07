Recherches sur la sûreté des réacteurs de conception russe

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire collabore avec les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique à la planification et l'exécution des programmes de recherche sur la sûreté qui permettront à ces pays d'acquérir le savoir-faire et les compétences spécifiques à leurs filières de centrales nucléaires. Dans ce rapport, d'éminents spécialistes de la sûreté russes et occidentaux dressent un bilan des recherches nécessaires pour améliorer la sûreté des réacteurs de conception russe. Sont répertoriés, d'une part, les sujets de recherche importants à traiter en priorité et, de l'autre, les domaines les plus susceptibles de bénéficier d'une collaboration entre l'Est et l'Ouest.