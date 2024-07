Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des pays du G20 (Italie, octobre 2021)

Ce rapport fait le point sur l'agenda fiscal international du G20, y compris sur les travaux visant à relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de l'économie, à la suite de la réunion du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS du 8 octobre 2021 ; résume trois rapports demandés par la présidence italienne du G20 sur la politique fiscale et le changement climatique (préparé avec le FMI), les pays en développement et le cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS, et les politiques fiscales et budgétaires après la crise du COVID-19 ; et comprend une mise à jour sur les développements récents en matière de transparence fiscale et les travaux sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.