Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20 - G20 Inde, octobre 2023

Ce rapport présente les derniers développements en matière de réforme fiscale internationale depuis juillet 2023, y compris la Solution reposant sur deux piliers pour répondre aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie et les récentes avancées accomplies. Il couvre également les progrès réalisés en matière de transparence fiscale, ainsi que des mises à jour concernant la mise en œuvre des standards minimums BEPS, la lutte contre la délinquance fiscale, la fiscalité et l’inégalité, ainsi que la mobilité mondiale. Ce rapport a été préparé par l'OCDE en amont de la quatrième réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale des pays du G20 tenue sous la présidence indienne du G20 les 12 et 13 octobre 2023, à Marrakech, au Maroc.