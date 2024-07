Rapport du Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du Projet BEPS (Partie 2)

Le présent document constitue la Partie 2 d’un rapport en deux parties soumis au Groupe de travail sur le développement (ci-après : « GTD ») et consacré à l’impact du BEPS sur les pays à faibles revenus. Il s’appuie sur la Partie 1 du rapport, qui a été présentée au GTD à sa réunion de mai 2014 à Hobart. Le GTD a invité l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à rédiger un rapport sur les principaux défis que pose le BEPS dans les pays en développement, sur leurs liens avec le Plan d’action et sur la manière dont le GTD pourrait aider les pays en développement à relever ces défis. Le présent rapport s’inspire des expériences des pays en développement et le rapport rend compte des remarques du Fonds monétaire international (FMI) – compte tenu de ses nombreux travaux sur les problèmes fiscaux internationaux axés sur les préoccupations et les expériences particulières des pays en développement – ainsi que du Groupe de la Banque mondiale, des Nations Unies et des organisations régionales.