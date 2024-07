Rapport du Groupe de travail du G20 pour le développement sur l’impact du Projet BEPS dans les pays à faibles revenus

L’OCDE, sur la demande du G20, élabore actuellement une stratégie pour s’attaquer au problème de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (« BEPS » selon l’acronyme anglais). Le Groupe de travail sur le développement a demandé à l’OCDE de regrouper les expériences des pays en développement et des organisations internationales dans un rapport (dont le présent document constitue la partie 1) sur les principales sources du BEPS dans les pays à faibles revenus et leur lien avec le Plan d’action BEPS (OCDE/G20) (« le Plan d’action ») sur cette question. L’annexe A de ce rapport présente la pertinence relative pour les pays en développement de chacune des 15 actions que comporte le Plan d’action.