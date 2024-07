Politiques de la concurrence et des échanges

Le Groupe conjoint de l’OCDE sur les échanges et la concurrence a été créé en 1996 afin de mieux comprendre les problèmes complexes qui se posent à l’interface de ces deux politiques, avec la globalisation des marchés en toile de fond. Il est également chargé d’explorer les meilleurs moyens d’assurer un soutien mutuel des deux politiques en vue d’atteindre une plus grande efficacité économique. Cette publication résulte des activités du Groupe conjoint et elle est la troisième du genre. Elle réunit une série de documents de travail que les autorités de la concurrence et des échanges ont examiné durant les deux dernières années. L’objectif est de faire partager à une audience plus large les progrès sensibles enregistrés récemment par les deux communautés dans l’analyse de questions importantes à l’interface des deux politiques.