Politiques de la biodiversité: Impacts socio-économiques, enjeux et stratégies d'action des pouvoirs publics

La mise en œuvre des politiques en matière de biodiversité se traduit souvent par une répartition inégale des avantages. Par exemple, l’établissement d’un droit de propriété afin de faciliter la gestion d’une ressource liée à la biodiversité peut s’avérer préjudiciable pour des personnes qui pouvaient jusqu’alors faire un usage illimité de cette ressource. A partir d’un travail d’analyse et de nombreuses études de cas, cet ouvrage propose des principes et des instruments permettant de prendre en compte les enjeux distributifs du cadre d’action en faveur de la biodiversité. Il aidera les décideurs à élaborer les stratégies voulues pour envisager les incidences sur différentes catégories de population, et à opter pour des démarches et des instruments qui permettent de gérer les effets distributifs sans compromettre les objectifs de conservation et d’exploitation.