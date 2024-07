Perspectives des politiques de l'éducation 2015

Les Perspectives des politiques de l’éducation ont pour objectif d’aider les décideurs dans leurs choix de réformes dans le domaine de l’éducation. Ce rapport examine le besoin d’amélioration du secteur éducatif selon une approche comparative, en tenant compte de l’importance du contexte national. À travers l’étude de l’expérience de mise en œuvre des réformes éducatives dans différents pays, l’ouvrage propose des orientations et des stratégies visant à faciliter le changement.

Chaque pays ayant un contexte particulier, les défis que posent les réformes ne peuvent être simplement transposés d’un pays ou d’un système à un autre. Néanmoins, les pays font face à de nombreux défis similaires et mettent en œuvre des réformes dans des domaines analogues. L’édition 2015 des Perspectives des politiques de l’éducation présente un examencomparatif des tendances en matière d’action publique et étudie des réformes spécifiques adoptées dans l’ensemble des pays de l’OCDE au cours des sept dernières années, afin d’aider les pays à apprendre les uns des autres et à choisir les réformes les mieux adaptées à leurs besoins et à leur situation.

Les Perspectives des politiques de l’éducation s’adressent autant aux décideurs qu’aux analystes et aux professionnels de l’éducation.