Perspectives d'avenir pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde

Il nous faut relever le défi du développement d’un système alimentaire mondial capable de nourrir une population croissante et plus aisée tout en préservant les écosystèmes sensibles ; d’entrer en concurrence pour l’accès aux ressource naturelles limitées ; d’augmenter la croissance de la productivité agricole tout en atténuant le changement climatique et en s’y adaptant ainsi qu’aux autres dangers ; et de contribuer au bien-être dans les zones rurales.

Ce rapport présente trois scénarios alternatifs contrastés pour illustrer différentes perspectives d’avenir. Les scénarios se fondent sur plusieurs modèles économiques mondiaux et sur de longues discussions avec les parties prenantes concernées. Le rapport souligne les considérations pour les politiques afin que les besoins futurs soient remplis de manière durable au plan économique, social et environnemental. Les scénarios mettent en lumière les incertitudes de fonds qui entourent la prise de décisions pour l’avenir, et indiquent l’importance cruciale que revêt la coopération internationale dans de nombreux domaines d’action.