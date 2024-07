Panorama des statistiques de l'OCDE 2013

Plus de 100 indicateurs couvrent un très large éventail de domaines : l'agriculture, la production économique, l'aide au développement, l'éducation, l'énergie, l'environnement, la santé, la richesse des ménages, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication, le commerce international, la main-d'œuvre, la population, la fiscalité, les dépenses publiques et la transparence et la R&D. En outre, le Panorama des statistiques consacre un chapitre spécial aux statistiques sur l'égalité entre les sexes.

Les données sont fournies pour tous les pays membres de l'OCDE (y compris les totaux des superficies) et pour certaines économies non membres (notamment le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Russie et l'Afrique du Sud). Pour chaque indicateur, il y a une double page: une page de texte comporte une brève introduction, puis une définition détaillée de l'indicateur, des commentaires sur la comparabilité des données, une évaluation des tendances à long terme liées à l'indicateur et une liste de références pour de plus amples informations sur l'indicateur; la page opposée contient un tableau et un graphique qui illustre - d'un coup d'œil - le message clé véhiculé par les données. Pour chaque tableau est fourni un « StatLink » dynamique où les lecteurs peuvent télécharger les données correspondantes.