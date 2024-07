Panorama de la santé 2005

Cette troisième édition de Panorama de la Santé – Indicateurs de l'OCDE 2005 présente les dernières données et tendances comparables pour différents aspects des systèmes de santé et de leur performance dans les pays de l'OCDE. Elle met en valeur des différences notoires, selon les pays, pour les indicateurs sur l'état de santé ou les risques pour la santé, ainsi que pour les coûts, l’affectation des ressources et les résultats des systèmes de santé. Par rapport à l'édition précédente, cette troisième édition couvre un ensemble plus large d'indicateurs relatifs à l’amélioration de la santé et à la prévention des maladies, ce qui dénote un souci grandissant au niveau politique de parvenir à un meilleur équilibre entre les dépenses liées à la prévention et les soins.

Chaque indicateur de l’ouvrage est présenté dans un format clair et pratique. Des graphiques illustrent les variations entre les pays et dans le temps. Un commentaire succinct récapitule les principales observations émanant des données et un encadré méthodologique fournit la définition de l’indicateur. Chaque tableau et chaque graphique est assorti d’un lien « Statlink », permettant à l’utilisateur de trouver sur Internet les données afférentes sous forme de tableur. Par ailleurs, l’annexe statistique contient des tableaux de données sur chaque indicateur, où figurent dans la plupart des cas des séries temporelles remontant jusqu’à 1960.

Cette publication est basée sur Eco-Santé OCDE 2005, la source statistique la plus vaste pour comparer les systèmes de santé des pays de l'OCDE. Eco-Santé OCDE 2005 est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.OECD-iLibrary.org,