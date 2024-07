Motiver les élèves : l'enjeu de l'apprentissage à vie

Comment éveiller et cultiver l’intérêt des adolescents pour le « travail » scolaire ? Il est rare que les jeunes enfants ne soient pas curieux mais, au moment où ils abordent l'adolescence, leur appétit de savoir semble bien souvent s'émousser. Nombreux sont ceux qui quittent l’école avant la fin de la scolarité obligatoire. D'autres continuent d’aller à l'école mais réduisent leurs efforts au strict minimum. Ils sont présents physiquement mais leur esprit vagabonde. Ces problèmes sont généralement associés aux pays occidentaux. Pourtant, le Japon et la Corée, deux des pays de la zone du Pacifique qui se distinguent par l'excellence de leurs résultats scolaires, n'y échappent pas. Les chiffres recueillis revêtent une importance nouvelle à une époque où l'un des moyens de survie essentiels des individus -- comme des nations -- est la volonté d'apprendre sans cesse. Que peuvent faire les pouvoirs publics et les systèmes éducatifs pour inculquer aux jeunes le « goût d'apprendre » dont ils auront besoin pour réussir dans les sociétés post-industrielles ? C’est l'une des questions fondamentales qu’aborde cet examen des dispositifs innovants adoptés par huit pays pour faire en sorte que les jeunes acquièrent les compétences et les mentalités indispensables à l'apprentissage à vie.