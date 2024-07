Mesurer les connaissances et compétences des élèves

Les élèves sont-ils bien préparés aux défis de l'avenir ? Ont-ils acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir les citoyens de demain et continuer à se former tout au long de leur vie ? Parents, élèves et responsables des systèmes éducatifs se doivent de répondre à cette question. Les indicateurs internationaux permettent de saisir les niveaux d'études atteints par différents pays, montrant ainsi aux autres pays quels objectifs viser. Ils peuvent également aider à mieux orienter les efforts des établissements en matière d'enseignement ainsi que l'apprentissage des élèves, et permettent identifier les points forts et les faiblesses des programmes d'enseignement.

Les 29 pays de l'OCDE ont lancé, de concert avec d'autres pays, le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) afin de développer de façon régulière de tels indicateurs. L'objectif de PISA est d'évaluer dans quelle mesure les élèves ont acquis, à l'approche de la fin de la scolarité obligatoire, les compétences et les connaissances essentielles pour jouer un rôle plein et actif dans la société.

Un nouveau cadre d'évaluation, le premier volume de la collection d'ouvrages consacrés à PISA, présente le cadre conceptuel sur lequel repose le programme PISA 2000. Il définit les domaines de compréhension de l'écrit, de culture mathématique et de culture scientifique qui sont au cœur du programme, qu'il s'agisse des contenus que doivent acquérir les élèves, des processus qui doivent être mis en œuvre, ou du contexte dans lequel connaissances et compétences seront appliquées. Il décrit également les méthodes utilisées pour s'assurer que les processus d'évaluation sont valides dans tous les pays, mesurent efficacement les compétences les plus pertinentes, et s'appuient sur des situations de la vie réelle.



Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA)

PISA est un processus de collaboration réunissant les compétences scientifiques des pays participants, mené conjointement par leurs gouvernements sur la base de préoccupations communes concernant l'action des pouvoirs publics.

PISA constitue un effort d'évaluation des compétences et des acquis sans précédent : - Un engagement à long terme, portant sur la prochaine décennie, et permettant aux pays de suivre en continu les progrès accomplis. Les prochains volumes à paraître dans cette collection se focaliseront sur les tests, ainsi que sur leurs résultats, qui seront publiés et mis à jour tous les trois ans. - Un groupe d'âge représentatif : l'évaluation des élèves âgés de 15 ans, juste avant la fin de la scolarité obligatoire, permet de dresser un tableau très significatif des performances des systèmes éducatifs. - Une approche centrée sur la littératie : savoirs, connaissances et compétences ne sont pas simplement évalués à la lumière des programmes scolaires mais au regard des acquis dont les jeunes sont susceptibles d'avoir besoin dans leur vie. - Une couverture mondiale : le programme porte sur 32 pays, soit 28 pays de l'OCDE, ainsi que le Brésil, la Chine et la Fédération de Russie et la Lettonie.