Manuel sur la communication et la présentation de données et de métadonnées

Le Manuel sur la présentation et sur le rapport de données et de métadonnées contient des recommandations et des exemples sur la présentation des données et des métadonnées statistiques disséminées par les agences nationales et les organisations internationales. Le Manuel rassemble dans une seule publication les recommandations de présentation pertinentes émanant des différentes normes statistiques internationales existantes. Le Manuel contient aussi, pour la première fois, un ensemble standard de terminologies et de recommandations formulées par le Groupe de travail de l'OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), en matière de présentation de taux de croissances, d'indices et de données corrigées des variations saisonnières.