Manuel d'évaluation de la biodiversité

La biodiversité et les ressources biologiques sont essentielles à l’existence de toute société. Or les décideurs sont de plus en plus conscients que les pressions en faveur du développement se traduisent aujourd’hui par une diminution sans précédent de la biodiversité. Si les questions concernant la biodiversité ont une faible priorité dans les décisions des pouvoirs publics, c’est au moins partiellement en raison des problèmes que pose l’évaluation de ce que la diversité biologique apporte à la société, la valeur de cette contribution étant difficile à décrire et à quantifier. Il est en effet facile de négliger ce qui n’est pas quantifiable ou ce qui est difficile à contrôler et à évaluer. De ce fait, la biodiversité ne fait pas le poids, dans les décisions des pouvoirs publics, face aux forces qui contribuent à son dépérissement. Ce manuel décrit les types de valeurs généralement associées à la biodiversité. Si la nécessité de privilégier les valeurs économiques par rapport aux autres valeurs culturelles, traditionnelles et spirituelles souffre des exceptions, l’évaluation économique a de solides fondements théoriques qui peuvent aider à clarifier les arbitrages implicites dans les décisions des pouvoirs publics. Le manuel reconnaît aussi les limites de l’approche économique et il examine comment, en définitive, concilier les valeurs économiques et non économiques. Ce manuel considère également les diverses approches méthodologiques souvent adoptées pour quantifier ces valeurs. Il examine les données qui leur sont nécessaires ainsi que les inconvénients qu’elles présentent. Ces diverses méthodes sont ensuite appliquées à une série de cadres d’action concrets allant de la planification de l’utilisation des terres à la détermination des dommages-intérêts pour la détérioration de l’environnement.