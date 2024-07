Lignes directrices de l'OCDE sur les transports écologiquement viables

Les ministres de l’Environnement des pays de l’OCDE ont approuvé lors de leur réunion de mai 2001 une série des lignes directrices pour progresser sur la voie des transports écologiquement viables (TEV). Ces lignes directrices, qui s’appuient sur les résultats et conclusions du projet sur les TEV auquel ont été associés de nombreux pays membres et non membres de l’OCDE, offrent une solution pour rendre la politique des transports plus viable et améliorer la qualité de vie. Elles ont été élaborées pour favoriser le développement économique et le bien-être individuel sans entraîner d’impact excessif au plan de la santé et de l’environnement ni appauvrir les ressources restreintes.

Les lignes directrices pour les TEV guideront les pouvoirs publics, à tous les niveaux, dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies axées sur les TEV, lesquelles, pour être efficaces, devront prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques des pays ou régions. Ces lignes directrices constituent une approche souhaitable et réaliste pour le secteur des transports, mais elles trouveront aussi une application utile dans le développement durable d’autres secteurs.