Les villes et les régions dans la nouvelle économie apprenante

Peut-on parler d'une « nouvelle économie apprenante » ? Les régions et les villes jouent-elles un nouveau rôle, en termes de gouvernance et d’intervention, pour stimuler l’apprentissage, l’innovation, la productivité et les performances économiques à l’échelon local ? Autant de questions qui sont partout au centre des préoccupations des responsables politiques. Cette publication aborde le débat dans la perspective d’une économie régionale apprenante et apporte à ces questions des réponses résolument affirmatives. L’une des idées maîtresses en est que les villes et les régions apprenantes s’accordent particulièrement bien aux exigences de la nouvelle économie d’apprentissage et qu'elles peuvent être stimulées grâce à des stratégies de gouvernance et d’intervention des pouvoirs publics adéquates. L’analyse des liens qui unissent les diverses formes d'apprentissage et les performances économiques régionales montre bien l'importance de l'apprentissage individuel et de l’apprentissage collectif au niveau de l’entreprise. L’étude concrète de cinq régions et villes conduit à penser que le capital social influe sur ces deux types d’apprentissage.