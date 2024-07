Les maladies d'origine alimentaire dans les pays de l'OCDE

Bien que la situation se soit améliorée dans de nombreux domaines, les maladies dues à une contamination microbiologique ou chimique des aliments demeurent un problème de santé publique d'ampleur croissante, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les coûts économiques des maladies d'origine alimentaire représentent un fardeau économique conséquent pour les consommateurs, l'industrie agroalimentaire et les pouvoirs publics. Cette étude examine l’incidence et les coûts économiques des maladies d’origine alimentaire. Il faut approfondir les travaux déjà menés et améliorer les approches interdisciplinaires afin de mieux comprendre ces questions de santé publique et leurs conséquences économiques. Cela permettra également aux responsables de la santé publique de concevoir des stratégies de prévention propres à diminuer les risques.