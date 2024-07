« Les femmes et l’entreprise 2014 » dresse un tableau des progrès accomplis dans le cadre du Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA depuis la parution du premier rapport « Les femmes et l’entreprise » en 2012. En 2012, cinq domaines d'actions ont été identifiés comme priorités à mettre en œuvre par les gouvernements, les parties prenantes internationales, les organisations financières et de soutien aux entreprises, ainsi que par les agences statistiques. En deux ans, le Forum des Femmes Entrepreneurs a développé des contributions dans trois de ces domaines d'action prioritaires. Les contributions du Forum des Femmes Entrepreneurs sont à la mesure de sa reconnaissance croissante en tant que hub encourageant des améliorations concrètes du climat des affaires pour les femmes entrepreneurs dans la région MENA.

Plus que jamais, l’entrepreneuriat féminin constitue un volet essentiel des politiques de création d’emplois mises en place par les gouvernements de la région afin d’améliorer le bien-être d’une main-d’œuvre croissante et restaurer la confiance dans l’économie. Les perspectives économiques des pays de la région MENA ayant traversé une transition politique se sont améliorées, mais le chômage reste en hausse, l'inflation continue d’augmenter et les finances publiques de se détériorer. Dans ces pays, les incertitudes politiques s’ajoutent à des difficultés structurelles. Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), les défis restent encore liés à la diversification de leurs économies.