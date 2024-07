Les établissements d'enseignement supérieur face aux besoins régionaux

L'objectif prioritaire des universités n'est plus seulement de relever le niveau de formation de la population et d'améliorer les résultats de la recherche scientifique : l’enseignement et la recherche universitaires doivent également être mis au service d’objectifs économiques et sociaux précis. Nulle part cette attente n’est plus évidente qu'en matière de développement régional. Quel rôle les universités jouent-elles dans le développement des régions où elles sont implantées ? Elles ont certes des effets passifs, sous forme d’emplois directs et indirects, mais comment mobiliser les ressources des universités pour qu'elles contribuent activement au processus de développement ?

L’ambition de cet ouvrage est de définir comment les établissements d’enseignement supérieur devraient répondre aux demandes émanant des divers acteurs et organismes en charge du développement régional et réaliser ainsi les objectifs nationaux. Cet ouvrage s'appuie sur les études de cas présentées lors de différentes conférences consacrées à l'Australie, aux États baltes et à la Scandinavie, à l'Europe continentale, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces études de cas sont complétées par d'autres sources d'information sur la politique de l'enseignement supérieur, telles que les grandes enquêtes nationales sur l'enseignement supérieur réalisées en Australie, en Finlande et au Royaume-Uni, et qui prennent en compte le programme d'action régional.