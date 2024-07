Les ententes injustifiables

Ce rapport quantifie le tort causé par les ententes et identifie de meilleures méthodes d’enquête. Il examine les progrès accomplis dans le renforcement des sanctions contre les entreprises ou les individus. Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des dernières années dans un certain nombre de pays. L’OCDE conduit un effort international pour mettre un terme à ces ententes mais il reste beaucoup à faire et cet ouvrage met en lumière les défis à venir.