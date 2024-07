Aujourd’hui, les exigences de la bonne gouvernance demandent que l’on s’intéresse non seulement aux évolutions des relations entre les gouvernements, les citoyens, et les parlements, mais aussi à l’efficacité du fonctionnement du gouvernement lui-même. La « gouvernance partagée », terme choisi dans cette publication pour évoquer la prolifération des organisations opérant avec un certain degré de séparation des ministères centraux, est un sujet important. En dépit du fait que dans de nombreux pays ces organisations emploient plus de la moitié des agents publics et dépensent plus de la moitié des ressources publiques centrales, les questions de gouvernance qu’elles posent ont été très peu étudiées. Quelques points importants méritent d’être abordés : Les gouvernements exercent-ils sur ces organisations une surveillance appropriée ? A qui et comment doivent-ils rendre des comptes ?

Les autres visages de la gouvernance publique: agences, autorités administratives et établissements publics présente l’expérience de neuf pays en matière de gouvernance de ces organisations. Dans cette publication, des conclusions préliminaires sont aussi tirées des travaux du service de la gestion publique de l’OCDE (PUMA).

Une conférence sur ce thème a été organisée conjointement par le gouvernement de la République slovaque et l’OCDE en novembre 2001, ainsi que deux réunions d’experts à Paris. D’autres articles sur le même sujet ont été publiés dans La revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire (Vol 2, Numéro 1).