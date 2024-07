Les approches volontaires dans les politiques de l'environnement

Les approches volontaires sont des dispositifs en vertu desquels des entreprises s'engagent à améliorer leurs performances environnementales. Ces approches comprennent des dispositions telles que les programmes volontaires publics, les accords négociés ou les engagements unilatéraux. Jusqu'à récemment, les approches volontaires avaient d'autant moins fait l'objet d'une analyse systématique que, contrairement aux taxes et aux permis négociables, elles ne sont pas issues de la théorie économique. Les approches volontaires ont été « Inventées » par ceux qui les façonnent et les appliquent : décideurs, associations professionnelles, entreprises individuelles, associations non gouvernementales, etc.

L’utilisation des approches volontaires dans les politiques de l’environnement (par exemple, les accords négociés entre l’Etat et l’industrie) se répand et suscite un intérêt grandissant dans les pays de l’OCDE. Cet ouvrage présente une analyse systématique des différents types d’approches volontaires, de leurs caractéristiques économiques, ainsi que de leur rôle et de leur efficacité.