Législation nucléaire en Europe centrale et orientale et dans les NEI

Cette publication analyse la législation et la réglementation régissant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire en Europe de l’Est. Elle couvre 11 pays d’Europe centrale et orientale et 11 pays des Nouveaux États indépendants.

Tous les chapitres ont été rédigés selon un plan uniforme destiné à faciliter la recherche et la comparaison des informations. Cette publication continuera à faire l’objet de mises à jour régulières.

Albanie Kazakhstan Arménie Lettonie Bélarus Lituanie Bosnie-Herzégovine Ouzbékistan Bulgarie Pologne Croatie République de Moldavie Estonie République slovaque Ex-République yougoslave de Macédoine République tchèque Fédération de Russie Roumanie Géorgie Slovénie Hongrie Ukraine