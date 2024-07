Le prix de l’eau est un déterminant essentiel de l’efficacité économique et environnementale des services en eau. Cet ouvrage fait le point sur les pratiques actuelles et les tendances récentes en matière de tarification de l’eau pour les secteurs domestique, agricole et industriel dans les pays de l’OCDE. Il étudie les questions de tarification qui intéressent toute la gamme des services en eau : distribution publique, traitement et évacuation des eaux usées, redevances pour le prélèvement et le rejet, et recouvrement des coûts. Il retrace l’évolution récente des mécanismes institutionnels qui concernent la tarification de l’eau et examine brièvement les questions qui touchent au caractère abordable des services en eau et à la sensibilité de la demande d’eau aux fluctuations des prix. Par le vaste éventail de questions, de secteurs et de pays traités, ce livre offre un aperçu unique des tendances dans le domaine de la tarification de l’eau.