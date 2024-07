La société créative du XXIe siècle

Comment exploiter la diversité sociale croissante pour rendre les sociétés de demain plus créatives ? Trois forces puissantes contribuent simultanément à modeler les fondements de la société future : cette diversité sociale accrue, le profond bouleversement des systèmes économiques sous-jacents et la rapidité de l’intégration à l’échelle mondiale. La question est de savoir si ces trois forces pourront ou non se conjuguer de manière constructive et mener au progrès social, ou bien s’il faut envisager un autre scénario ouvrant des perspectives plus sombres.

La diversité croissante, dont on ne peut que se féliciter, signifie-t-elle que nous nous orientons vers un creusement des inégalités entre les populations de la planète ? L’accès au nouveau savoir et aux technologies avancées, et l’usage que l’on peut en faire permettront-ils d’atténuer les différences ou vont-ils, au contraire, les accentuer ? Quelles mesures les décideurs peuvent-ils prendre pour veiller à ce que la différenciation croissante au sein d’une même société et entre les sociétés favorise le développement de la créativité au lieu de susciter des tensions ?

Cet ouvrage pose sur l’évolution du monde actuel quelques questions délicates. Il fait le point sur les occasions que les pouvoirs publics doivent impérativement saisir s’ils veulent jeter les bases d’une société durable pour le XXIe siècle.