La réussite scolaire des élèves autochtones

Les peuples autochtones forment un ensemble très diversifié, tant à l’échelle de chaque nation qu’à celle du globe. Toutefois, tous ont connu la colonisation, qui a fragilisé l’accès des jeunes autochtones à leur identité, leur langue et leur culture. De plus, les enfants autochtones n’ont bien souvent pas eu accès à une éducation d’aussi bonne qualité que celle dont peuvent bénéficier les autres enfants de leur pays. La combinaison de ces deux facteurs a eu pour conséquence de limiter les opportunités et les résultats éducatifs de plusieurs générations d’enfants et de jeunes autochtones, avec parfois des effets catastrophiques.

Les six provinces et territoires du Canada ayant participé à cette étude, ainsi que la Nouvelle-Zélande et le Queensland (Australie) tentent de mieux satisfaire les aspirations et les besoins éducatifs des élèves autochtones et de leurs familles.

Cet ouvrage vise à identifier des stratégies, des politiques, des pratiques et des programmes prometteurs susceptibles d’améliorer l'apprentissage et les acquis des élèves autochtones. Il cherche également bâtir une base de faits empiriques sur l’éducation des élèves autochtones. L'étude porte sur quatre domaines de l’éducation des élèves autochtones : le bien-être, la présence, l’engagement et la réussite. Ces domaines sont liés et se renforcent mutuellement. Chacun d’eux est essentiel pour la réussite de chaque élève.