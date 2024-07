Dans les pays de l’OCDE, l’agriculture utilise en moyenne plus de 40 % des ressources en terres et en eau et a, par conséquent, des incidences sont notables sur l’environnement. Ce rapport présente les données et analyses les plus récentes et les plus complètes sur la performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990. Il couvre les principaux aspects environnementaux notamment les sols, l’eau, l’air et la biodiversité et passe en revue les faits récents intervenus dans les 30 pays membres.

