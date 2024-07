La gestion de la recherche universitaire

Compte tenu, d’une part, de l’importance grandissante de la concurrence et de la portée géopolitique de l’enseignement supérieur et de la recherche, et, d’autre part, du retard de développement de nombreux EES nouveaux, cette étude cherche à analyser les processus et les stratégies élaborés par les nouveaux EES pour développer leur activité de recherche. Cet ouvrage propose un panorama unique des expériences d’un groupe d’établissements qui n’a jusqu’à présent pas été défini ni exploré. Il examine les résultats d’une étude de fond portant sur 25 EES situés dans 16 pays : Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hong Kong Chine, Hongrie, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède.