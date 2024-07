La fourniture de biens publics agro-environnementaux par l’action collective passe en revue l’expérience de plusieurs pays Membres de l’OCDE dans le but d’analyser comment l’action collective peut être efficace pour promouvoir la fourniture de biens publics agroenvironnementaux, tels que la biodiversité et les paysages. L’étude porte sur vingt-cinq cas dans 13 pays (Australie, Belgique, Canada, Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède et Royaume-Uni). L’étude montre que l’action collective est une voie à envisager sérieusement pour traiter de nombreux problèmes liés à l’agriculture et aux ressources naturelles, et qu’elle devrait être expressément encouragée dans certaines situations.