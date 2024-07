Ce numéro 215 de l’Observateur de l’OCDE analyse fiscalité and progrès social, l'économie Japonaise, l'EUM, l'an 2000, les pratiques fiscales dommageables, l'internet et la fiscalité, l'imposer les services financiers, les réformes fiscales en Russie, technologie et l'eau potable, l'energie en 2020, et le capital humain.