L'investissement direct étranger au service du développement

L'investissement direct étranger (IDE) fait partie intégrante d'un système économique international ouvert et efficace et constitue l'un des principaux catalyseurs du développement. Les avantages qu’il procure ne se manifestent cependant pas de manière automatique et se répartissent inégalement entre les pays, les secteurs et les collectivités locales. Les politiques nationales et le cadre international de l'investissement jouent un rôle déterminant pour attirer des IDE vers un plus grand nombre de pays en développement. C'est aux pays d'accueil qu'il incombe de mettre en place des conditions générales, transparentes et favorables à l'investissement et de renforcer les capacités humaines et institutionnelles nécessaires pour les exploiter.

La plupart des flux d'IDE prenant leur origine dans les pays de l'OCDE, les pays développés peuvent contribuer à la réalisation de ce programme. Ils peuvent faciliter l'accès des pays en développement à la technologie et aux marchés internationaux, et assurer plus généralement la cohérence de leurs actions en faveur du développement ; ils peuvent encourager des pays non membres de l'OCDE à intégrer plus étroitement les cadres internationaux fondés sur des règles qui sont applicables à l'investissement ; ils peuvent promouvoir activement les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ainsi que les autres éléments de la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international ; ils peuvent enfin partager avec les non-membres l'approche mise au point par l'OCDE pour renforcer, au moyen d'examens mutuels, les capacités en matière d'investissement.

Cette publication offre un examen complet de l'impact de l'IDE sur le développement. Elle couvre de nombreux thèmes tels que croissance économique, transfert de technologie, capital humain, concurrence, gouvernement d’entreprise et environnement. Elle examine également les politiques nécessaires pour maximiser les bénéfices.